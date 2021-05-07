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مواعيد مباريات الدوري السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021
الجمعة 07/مايو/2021 - 01:27 م
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021
الشباب X الهلال – الساعة التاسعة إلا ثلث مساء على قناة KSA Sports 1 HD
التعاون X الأهلي – الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساء على قناة KSA Sports 2 HD
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