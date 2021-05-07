



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021





الشباب X الهلال – الساعة التاسعة إلا ثلث مساء على قناة KSA Sports 1 HD





التعاون X الأهلي – الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساء على قناة KSA Sports 2 HD



