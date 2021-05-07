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مواعيد مباريات الدوري السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري السعودى اليوم الجمعة 7-5-2021

 الشباب X الهلال – الساعة التاسعة إلا ثلث مساء على قناة KSA Sports 1 HD 

التعاون X الأهلي – الساعة التاسعة إلا عشر دقائق مساء على قناة KSA Sports 2 HD

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