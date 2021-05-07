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لمدة 5 أيام.. تحويلات مرورية بطريق الإسكندرية الصحراوي

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك للقيام ببعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق (القاهرة الإسكندرية) الصحراوي تحديدًا في المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدي إلى الطريق الدائري.

ونوهت الإدارة أن ذلك يستلزم إجراء غلق كلي لطريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي في الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتى مناطق المهندسين كار، وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثانية عشر مساء يوم الثلاثاء الموافق، دون تعطيل حركة المرور.

وأشارت الإدارة على أن يتم إجراء التحويلات المرورية التالية.. حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلى الطريق الدائري يكون خط سيرها كما يلي: استكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب من 300 متر ثم الدخول يمينًا اتجاه شارع البرنسيسة.

السير بشارع البرنسيسة حتى تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارًا بشارع حدائق الأهرام القديمة واستكمال السير به حتى تقاطعه مع شارع أنور السادات.

السير يسارًا بشارع أنور السادات وصولًا حتى طريق (القاهرة إسكندرية) الصحراوي مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به اتجاه الإسكندرية أو اتجاه المطلع المؤدي إلى أعلى الطريق الدائري.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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