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تعيين أشرف نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي تعيين أشرف محمد محمد عزت نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي لمدة عام، وفقًا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبها رحبت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بالقرار وهنأت أشرف نجم علي توليه المنصب لافته إلي جدارته لتولي المنصب، كما وجهت الشكر لمحمود منتصر العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي السابق علي ماقدمه من مجهودات وخدمات طوال فترة عمله بالبنك.

واستطاع القيام بفض العديد من التشابكات و تسويه عددمن المديونيات لدي الجهات الحكومية وتطبيق السياسات التي اسهمت في تحسين اوضاع بنك الاستثمار القومي ضمن برنامج التطوير واعادة الهيكلة 

وأكدت السعيد أن البنك هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة المصريه لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما دفع لإنشاء بنية أساسية ضخمة فى المجالات كافة، أضافت طاقات إنتاجية هائلة بما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة على مدى العقود الماضية.

وأضافت السعيد أن البنك يساهم فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسة كقطاعات الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية.

وعمل أشرف نجم عضوًا لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناه السويس وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعه بالهيئة، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية وعضو لجنتي الاستثمار والمراجعة بالشركة. 
جدير بالذكر أن نجم لديه خبرة مصرفية تصل إلي ٣٨ عام من العمل في البنوك الرائده كالبنك المصري الامريكي، هونج كونج شنغهاي بنكنج كوربوراشن، والبنك المصري البريطاني، وبنك S.A.I.B.

كما عمل في قطاعات الخزانة أسواق المال والعلاقات الخارجيه لأكثر من ٣٣ عام، وشغل منصب عضو الجمعية المصرية للمتداولين في أسواق المال وأمين الصندوق في الفترة من ٢٠٠٤ إلي ٢٠١٦. 

وحصل نجم علي درجة الماجستير في ادا الاعمال من جامعة ليبرتي مريلاند الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل علي الدورات المتخصصة والمتقدمة في الخزانه وأسواق المال من H.S.B.C هونج كونج، انجلترا، فضلًا عن حصوله علي شهادة عضو مجلس الإدارة الفعال من البنك المركزي المصري، المعهد المصرفي في ٢٠١٦.

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