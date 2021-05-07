طبيب الأهلي يعلن جاهزية كهربا لمباراة القمة

اشتكى محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وذلك في الساعات الماضية وقبل لقاء فريقه أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وفاز الأهلي أمام مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل أهداف النادي الأهلي كلا من بدر بانون ومحمد مجدي قفشة بينما جاء هدف الاتحاد عن طريق محمد الصباحي في الوقت بدل من الضائع من المباراة.





واشتكى كهربا من الإصابة في العضلة الخلفية قبل مباراة الاتحاد السكندري وهو نفس سبب غياب اللاعب عن مواجهة الأهلي قبل الأخيرة وكانت أمام غزل المحلة.





وخضع كهربا لفحص طبي وبرنامج تأهيلي تحت إشراف أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، وتأكدت جاهزية اللاعب للقاء القمة المقبلة أمام الزمالك والمقرر إقامتها مساء يوم الإثنين المقبل.





وفضل الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إراحة كهربا وعدم مشاركته في لقاء الاتحاد أمس من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل إلى مباراة القمة المرتقبة يوم الإثنين المقبل.