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قربق طبي بمستشفي المنصورة الدولي ينقذ حباة طفل في حادث

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي في انقاذ حياة طفل 4 سنوات اثر تعرضه لحادث موتوسيكل أدى إلى قطع كامل بالحجاب الحاجز بالجهة اليسرى مما ادى الى دخول معظم اعضاء البطن (الطحال، القولون، الامعاء الدقيقة، المعدة) داخل القفص الصدري والضغط الكامل على الرئة اليسرى والقلب مما قد يؤدي الي الوفاة.

حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة دقيقه وعاجلة بعد عمل اشعة مقطعية تبين على اثرها مكان القطع حيث استدعي الامر التدخل الجراحى السريع لاعادة اعضاء البطن لمكانها بمنتهى الدقة وغلق الحجاب الحاجز.

كما صرح الدكتور ايهاب الدسوقي استشارى الجراحه بمستشفى المنصورة الدولي: تمكنا بفضل الله من الحفاظ على الطحال دون استئصال حيث انه كان تحت القطع مباشرة ودخل القفص الصدري وهنا كان الانجاز الاخر حيث استطاع الفريق الحفاظ على اعضاء البطن واعادتها لمكانها بمنتهى الدقة والحفاظ على حياة الطفل.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح


يضم الفريق الطبي الدكتور ايهاب الدسوقي - استشاري الجراحة العامة، الدكتور محمد رضا- اخصائي الجراحه، الدكتور محمد االاجاوى - قلب وصدر. الدكتورة يمنى، الدكتورة هبه عكاشه، وفريق التخدير لطفى.تمريض، وباسم. تمريض
قربق طبي بمستشفي المنصورة الدولي ينقذ حباة طفل في حادث
قربق طبي بمستشفي المنصورة الدولي ينقذ حباة طفل في حادث

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