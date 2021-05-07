يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي فى تمام التاسعة ونصف مساءًا.





وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري أمس بهدفين مقابل هدف بينما حقق الزمالك الفوز على سموحة بنفس النتيجة.





جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل قمة الأهلي والزمالك:





1-الزمالك برصيد 44 نقطة

2- الأهلي برصيد 40 نقطة

3- بيراميدز برصيد 34 نقطة.

4- المصري برصيد 32 نقطة

5- غزل المحلة برصيد 30 نقطة.

6- الاتحاد السكندري برصيد 29 نقطة.

7- سموحة برصيد 28 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا برصيد 27 نقطة.

9- إنبي برصيد 27 نقطة.

10- مصر المقاصة برصيد 26 نقطة.

11- الجونة برصيد 25 نقطة.

12- طلائع الجيش برصيد 23 نقطة.

13- الإسماعيلي برصيد 20 نقطة.

14- المقاولون العرب برصيد 20 نقطة.

15- أسوان برصيد 20 نقطة.

16- البنك الأهلي برصيد 18 نقطة.

17- وادي دجلة برصيد 16 نقطة.

18- الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة.