صلاح خارج ترشيحات قائمة الأفضل في البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي وذلك عن شهر أبريل الجاري.





وشهدت الإختيارات غياب الكثير والعديد من الأسماء الكبرى مثل الدولي المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وقال الموقع الرسمي للدوري الانجليزي أن المرشحين للحصول على الجائزة هم :-





"ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) - ستيوارت دالاس (ليدز يونايتد) - ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) - كيليتشي إيهيناتشو (ليستر سيتي) - جيسي لينجارد (وست هام) - ماتيوس بيريرا (وست بروميتش) - ألان ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) - كريس وود (بيرنلي)".



