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موعد قرعة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الجديد

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة عن موعد قرعة البريميرليج للموسم الجديد والتي ستقام يوم السادس عشر من شهر يونيو 2021.

وأشارت الرابطة إلى أن الدوري الانجليزي الممتاز الموسم القادم سوف يبدأ يوم الرابع عشر من شهر أغسطس وينتهي بنهاية يوم الثاني والعشرين من شهر مايو 2022.

يُذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة ترتيب البريميرليج للموسم الجاري بفارق ثلاثة عشر نقطة عن جاره اليونايتد ويحتاج ثلاثة نقاط فقط للتتويج رسميًا.

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