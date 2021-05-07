عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة





أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في المباراة المقرر لها يوم السبت على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.





وشهدت قائمة البلوجرانا عودة مارتن براثيوايت الذي حصل على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات بالإضافة إلى وجود بيكيه وسيرجي روبيرتو وباقي المجموعة.





وجاءت قائمة البلوجرانا على النحو التالي :-





"شتيجن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - بويج - نيتو - لينجليت - بيدري - ترينكاو - ألبا - سيرجي روبيرتو - دي يونج - أومتيتي - فيربو - موريبا - مينجويزا - تيناس".





وقبل المباراة يحتل أتلتيكو صدارة ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة ويأتي من خلفه ريال مدريد وبرشلونة في المركزين الثاني والثالث ولكلًا منهما 74 نقطة.