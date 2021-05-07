محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بمسجد أبو عجيزة



أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بمسجد أبو عجيزة بمدينة بني سويف العاصمة، وسط التزام المصلين بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.



جاء ذلك بحضور بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، والشيخ عمر الناضوري مدير إدارة الأوقاف ببندر بني سويف.



وألقى الشيخ صالح أبو القاسم "إمام وخطيب المسجد" خطبة الجمعة، وتحدث خلالها عن فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من الشهر الكريم، موضحًا أن المولى عز وجل قد امتن على عباده المؤمنين في شهر رمضان بمنح إلهية ونفحات ربانية تتضاعف فيها الحسنات ويغفر الله بها الذنوب والسيئات، وأن من أعظم تلك المنح الإلهية هي ليلة القدر تلك الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم وجعل الله سبحانه وتعالى العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر.



وأوضح "أبو القاسم" سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر لعلو شأنها وعظم مكانتها وقدرها عند الله عزوجل، حيث أنزل الله كتابًا ذا قدر على رسول ذي قدر بواسطة ملك ذي قدر، مبينا أن الله اختص هذه الليلة المباركة بفضائل عديدة فهي ليلة الأمن والأمان ودعوة لنشر السلام في الأرض وليلة التكريم والتشريف لعباد الله المؤمنين والتي تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركات حتى مطلع الفجر.

