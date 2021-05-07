قبيل عرضها بالاختيار.. ما قصة مأمورية الواحات؟



تشهد الحلقة ٢٥ من مسلسل الاختيار عرض واقعة مأمورية الواحات التي شهدت سقوط عدد من شهداء الشرطة خلال استهداف أحد الأوكار الإرهابية.





وأعلن المخرج بيتر ميمى مخرج مسلسل الاختيار٢ أن حلقة غدا الجمعة وهي الحلقة ٢٥ من المسلسل سيدور أحداثها حول مأمورية الواحات وكتب معلقا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منع الدم تمنع غالى، ومفيش اغلى من الروح، "مأمورية الواحات" حلقة ٢٥، الاختيار٢".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن مأمورية الواحات قبيل عرضها ضمن أحداث مسلسل الاختيار:





- بداية الحادث 20 أكتوبر 2017 كانت بورود معلومات إلى ضباط الأمن الوطني، عن تمركز عناصر مسلحة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بالواحات وقائد الخلية الإرهابية ويدعى عماد الدين عبدالحميد، وهو من العناصر الخطرة، والرجل الثانى في تنظيم المرابطون الذى أسسه الإرهابى هشام عشماوي، والذى كان ضابطا سابقا في الجيش المصرى بقوات الصاعقة.



- حادث الواحات الإرهابي عام 2017 أسفر عن استشهاد 16 فردا وضابط شرطة بمواجهات مسلحة مع إرهابيين بمنطقة الواحات في الجيزة.



- كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات، هو الإرهابي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، "ليبي الجنسية"، وأنه تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.





- وفي وقت لاحق، تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية يوم 31 أكتوبر عن مقتل 15 إرهابيًا، والقبض على المخطط للحادث، إضافة إلى تحرير النقيب محمد الحايس من أيدى العناصر الإرهابية.



- كما تم القبض على المخطط للحادث، واسمه "عبد الرحيم عبد الله المسماري- ليبي الجنسية"، مقيم في درنة بليبيا، وأنه خطط برفقة آخرين لإقامة معسكرات للإرهابين بالواحات.



- بتاريخ 1 نوفمبر 2017، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيارة النقيب محمد الحايس، الذي كان يتلقى العلاج فى مستشفى الجلاء العسكرى، مطمئنًا إياه بأن "مصر لا تنسى أبناءها"، ويوم 29 أكتوبر 2018، وافقت النيابة العامة، على إحالة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين، إلى القضاء العسكري في قضية حادث "الواحات".





- فى 13 أكتوبر 2019، أحالت المحكمة المختصة الليبى عبدالرحيم المسماري، المتهم الرئيسى فى قضية كمين الواحات، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه.



- فى 17 نوفمبر 2019 قضت المحكمة المختصة بالسجن المؤبد لـ5 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لمتهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 9 متهمين، والسجن 5 سنوات لمتهم واحد، والمشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين، وبراءة 20 متهما، والسجن المؤبد والمشدد غيابيا لعشرة متهمين،.



- فى 27 يونيو 2020، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث الواحات





وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.



ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



