"الري": تنفيذ 7 إزالات بمساحة 3200 متر بمحافظة بني سويف

أعلنت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ببني سويف، عن تنفيذ 7 قرارات إزالة للتعديات على أملاك ري، أمس الخميس، خلال حملات موسعة بمحافظة بني سويف.



وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، إن الإزالات شملت مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، على مسطح مساحته 3 آلاف و200 متر مربع، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي للإزالات بالموجة السابعة عشر.





