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بشرى سارة للأهلي قبل القمة

الجمعة 07/مايو/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بشرى سارة خلال الساعات القليلة الماضية قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها فريقه أمام الزمالك.

وتكمن البشرى السارة لجماهير النادي الاهلي في إقتراب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا من دخول قائمة مباراة الزمالك بعد أن غاب عن مواجهة الاتحاد السكندري يوم أمس والتي جمعت الفريقان على ملعب إستاد الإسكندرية لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري.

وكان كهربا قد إشكتى من الإصابة في العضلة الخلفية قبل مواجهة سيد البلد وهو نفس السبب الذي جعل اللاعب يغيب أمام غزل المحلة ليخضع إلى فحص طبي وبرنامج تأهيلي تحت إشراف أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.

يُذكر أن الأهلي حسم مواجهة الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وقعهما الدولي المغربي بدر بانون ومحمد مجدي أفشة قبل مواجهة القمة أمام نادي الزمالك.

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