البحوث الفلكية تكشف حقيقةً ارتطام الصاروخ الصيني بمناطق مأهولة بالسكان

أوضحت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصين كانت تعمل على اكتمال محطة الفضاء في 2021، وكان أولها ما تم إرساله مع الصاروخ، وأطلقت أول محطة في يوم الخميس الماضي 29 أبريل الماضي، وتم إطلاق أول وأكبر الصواريخ الصينية، وكان إطلاق الصاروخ أول مهمة من 11 أخرى مطلوبة لإكمال المحطة، وانفصل جزء عن الجسم الرئيسي من الصاروخ بعد 492 ثانية من الانطلاق.



