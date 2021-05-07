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البحوث الفلكية تكشف حقيقةً ارتطام الصاروخ الصيني بمناطق مأهولة بالسكان

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضحت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصين كانت تعمل على اكتمال محطة الفضاء في 2021، وكان أولها ما تم إرساله مع الصاروخ، وأطلقت أول محطة في يوم الخميس الماضي 29 أبريل الماضي، وتم إطلاق أول وأكبر الصواريخ الصينية، وكان إطلاق الصاروخ أول مهمة من 11 أخرى مطلوبة لإكمال المحطة، وانفصل جزء عن الجسم الرئيسي من الصاروخ بعد 492 ثانية من الانطلاق.

وكشفت الدكتورة رشا غنيم، خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" للمعهد القومي للبحوث الفلكية، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني، أن الصاروخ اتجه بشكل غير غير متوقع إلى الأرض، حاليا يدور إلى 160 كيلو متر عن الأرض، مما يجعله يدور دورة كاملة حوال الأرض، وسيحاول الدخول مرة أخرى للأرض خلال الأيام المقبلة، نتيجة لتفاعله مع الغلاف الجوي ومن المتوقع أن يسقط ويتحطم في نقطة غير محددة بين يوم 8 إلى 10 مايو، ولا يمكن تحديد نقطة سقوطه تحديدا، لكن تم رصد أنه يتأرجح بشكل عادي.

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