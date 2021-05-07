السعودية تفتح الباب للأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية من الخارج

وافق مجلس هيئة السوق المالية في السعودية، على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والمقترحة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع”.





وفي بيان لشركة إيداع على موقع السوق السعودية، أظهرت التعليمات تمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار في سوق أدوات الدين في المملكة من خلال مراكز الإيداع الدولية.





وأشارت “إيداع”، إلى تنظيم تلك التعليمات إجراءات طلب الربط وشروطه وحسابات مركز الإيداع المتعقلة بالربط وأحكام عامة أخرى، مؤكدة أنها تهدف من خلال هذه التعليمات؛ إلى تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أبرز الممارسات الدولية ورفع كفاءة وجاذبية السوق المالية أمام المستثمرين الأجانب.





وأكدت شركة مركز إيداع الأوراق المالية، على سريان تلك التعليمات اعتبارا من يوم أمس الخميس الموافق 6 مايو 2021.





ويأتي ربط مراكز الإيداع الدولية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية في المملكة، في إطار مساعي هيئة الأوراق المالية السعودية لتحفيز الاستثمار في السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في سوق الصكوك وأدوات الدين.



