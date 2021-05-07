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العثور على 29 شخصا داخل شاحنة في ولاية تكساس

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مسؤول في شرطة ولاية تكساس الأمريكية إن أكثر من 24 شخصا تم إخراجهم من داخل حاوية شحن كبيرة كانت متوقفة قرب سان أنطونيو، بينهم شخص نقل للمستشفى.
وقال الضابط جيسي سلامة للصحفيين، إن أحد المارة اتصل بالشرطة أمس الخميس للإبلاغ عن حاوية مثيرة للشبهات متوقفة بمحاذاة الطريق رقم عشرة السريع شرق سان أنطونيو، مشيرا إلى أن عدة أشخاص بادروا إلى فتح الباب الخلفي للحاوية والفرار لدى اقتراب عناصر الشرطة.


وأوضح جو أرينغتون، الناطق باسم دائرة الإطفاء في سان أنطونيو، أنه تم نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بالجفاف داخل الشاحنة.

وأكدت إدارة شرطة الهجرة والجمارك الأمريكية في بيان أن تحقيقا يجري في واقعة توقف الشاحنة لاحتمال وقوع جريمة تهريب بشر.

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