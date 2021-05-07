حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 7 مايو 2021.





أسعار الحديد اليوم الجمعة 7-5-2021





حديد عز يسجل 13700 جنيه.





حديد بشاي يسجل 13500 جنيه.





حديد العتال يسجل 13450 جنيها.





حديد المراكبي يسجل 13300 جنيه.





حديد المصريين يسجل 13500 جنيه.





حديد العشري يسجل 13300 جنيه.





حديد مصر ستيل يسجل 13300 جنيه.



