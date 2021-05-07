Advertisements

أسعار الحديد اليوم الجمعة 7-5-2021

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة 7 مايو 2021.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 7-5-2021

حديد عز يسجل 13700 جنيه.

حديد بشاي يسجل 13500 جنيه.

حديد العتال يسجل 13450 جنيها.

حديد المراكبي يسجل 13300 جنيه.

حديد المصريين يسجل 13500 جنيه.

حديد العشري يسجل 13300 جنيه.

حديد مصر ستيل يسجل 13300 جنيه.

أخبار تهمك

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 22 ساعة

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

منذ ساعة

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:59 م

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي