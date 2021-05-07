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مقتل موظف بشركة سياحية على يد عامل في قصر النيل

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أقدم شخص على قتل عامل بشركة سياحة، بسب خلافات ثمن تأشيرة سفر للسعودية، بمنطقة قصر النيل

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين العثور على جثة موظف بشركة سياحة ومصاب بعدة طعنات.
وبإجراء التحريات تبين أن ان وراء ارتكاب الواقعة عامل، أعطى صاحب الشركة التى يعمل بها المتوفى 24 ألف جنيه، مقابل تأشيرة سفر للسعودية، ولكنه تأخر فيها، فتوجه المتهم لمقر شركة السياحة وقابله المجنى عليه، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، طعن على إثرها المتهم، القتيل، بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، وسلم نفسه للشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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