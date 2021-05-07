عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت، الموافق8 مايو 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 13 مايو 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء



غدا السبت:



نشاط الرياح على نطاق من جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على مناطق غرب البلاد



فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%)



يوم الأحد المقبل:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة



فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء علي فترات متقطعة(30%)



يوم الإثنين المقبل:



اعتبارا من يوم الإثنين انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من شمال البلاد وحتي اشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء



نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية د على فترات متقطعة



فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من سيناء وجبال سلاسل البحر الأحمر علي فترات متقطعة(30%)



يوم الثلاثاء المقبل:



نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة



يوم الأربعاء المقبل:



نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطع



يوم الخميس المقبل:





نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطع



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

