Advertisements

عودة الأمطار.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت، الموافق8 مايو 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 13 مايو 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

غدا السبت:

نشاط الرياح على نطاق من جنوب البلاد تكون مثيرة للأتربة على مناطق غرب البلاد

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة (30%)

يوم الأحد المقبل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة

فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء علي فترات متقطعة(30%)

يوم الإثنين المقبل:

اعتبارا من يوم الإثنين انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من شمال البلاد وحتي اشمال الصعيد ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية د على فترات متقطعة

فرص سقوط أمطار خفيفة علي مناطق من سيناء وجبال سلاسل البحر الأحمر علي فترات متقطعة(30%)

يوم الثلاثاء المقبل:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

يوم الأربعاء المقبل:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطع

يوم الخميس المقبل:


نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطع

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

أخبار تهمك

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 23 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

01:59 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي