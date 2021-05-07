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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 7-5-2021

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 7 مايو 2021.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 7-5-2021

أسمنت المسلح يسجل 890 جنيها.

أسمنت النصر يسجل 855 جنيها.

أسمنت لافارج للأسمنت "المخصوص" يسجل 855 جنيها.

أسمنت سيناء يسجل 788 جنيها.

أسمنت السويس يسجل 880 جنيها.

أسمنت حلوان يسجل 885 جنيها.

أسمنت مصر بني سويف يسجل 880 جنيها.

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