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اعرف ردود فعل "أمهات مصر" بشأن قرار عدم الكتابة على كتب طلاب الثانوية

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، سؤالا على الأمهات في صفحة الاتحاد في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "إيه رأيكم في قرار الوزير بعدم السماح لطلاب الثانوية العامة كتابة ملاحظات داخل الكتب أثناء الامتحان؟".

وانهالت التعليقات من جانب الأمهات الغاضبات والمعترضين علي القرار، حيث قالت ولي أمر: "قرار متأخر، إزاي فجأة وبدون مقدمات يقرره، الكتاب أصلا المفروض بيتذاكر فيه إزاي يبقى فاضي يعني".

وأضافت ولي أمر أخرى: "غير مبرر وغير منطقي، أولا الوزارة أصلا ما سلمتهمش كتب يعنى هيشتروا كتب قديمة مكتوب فيها أصلا، ثانيا كتب الوزارة أصلا أسلوبها مختصر جدا يكاد يكون عناوين يعنى لازم الطالب يكتب فيها ملحوظات أو إضافات للتوضيح، يعنى أصلا دخولهم بيه بدون إضافة يعتبر زي قلته".

وذكرت ولي أمر: "الظروف الاستثنائية تحتم أن يكون هناك شيء من المرونة، أوقات كتير الطلاب لما بيدونوا ملاحظاتهم ويربطوا الأجزاء ببعضها البعض سوف يساعدهم ذلك على استذكار ما فقدوه، فقرار عدم التدوين في هذا الوقت الضيق وفى ظل الظروف الاستثنائية وبالإضافة إلى عدم إقراره من بداية العام قد يكون في شيء من القسوة عليهم، نتمنى مراجعة هذا القرار لأن الطلاب أصلا أغلبهم محبطين، بلاش نصعب الدنيا عليهم".

واستكملت أخري: "دا مش غش، دا فهم من المذاكرة، اومال هو عاملوا اوبن بوك ليه؟"، وتابعت أخري: "عاوز كتاب جديد نجبله منين، مفيش معنديش"، وأضافت أخري: "هنجيب كتب جديدة منين كله مستعمل وقديم ومكتوب فيه ومحلول تدريباته".

وقالت ولي أمر: "بصراحة إحنا اكتفينا ومش حمل قرارات تاني، كفاية طول السنه قرارات نراعى ظروف السنة دي شوية إحنا بجد تعبنا من كتر الضغوط دي، فبلاش تصعب الأمور على الطلبة أكتر من كده وكفاية عليهم السنه الصعبة دي بظروفها وكان الأولى نسمع تفاصيل وقرارات عن الجداول والامتحانات ولا بس اللي فارق انهم ياخدوا كتاب الوزارة بدون أي ملاحظات مكتوبه فيه وهو الكتاب فى ايه غير عناوين مبهمه".


وتابعت أخرى: "طبعا مش موفقين عليه، هو من الأول سمح بدخول الكتاب من غير شروط، والأولاد بيكتبوا ملحوظة على الدروس تحاول تساعدهم مع إن الامتحان بيكون صعب، واحنا أولياء الأمور جتلنا حاله نفسية من كل ده، هو أصلا كتاب المدرسة مش بيعرفوا يفهموا فيه حاجه غير لما يكتبوا الملاحظات دي وبعد ما قعدوا يكتبوا فيها هنجيب كتب غيرها منين، ولو هنطبع pdf هتكون مكلفه جدا علينا، يراعي ظروف الناس".

واستكملت ولي أمر: "قرار متأخر جدا، من الأول كان سامح للولاد بكتابة ملاحظتهم وربط المفاهيم ببعض، ليه كده ولخبطة القرارات دي، هو في إنسان يعرف يذاكر في كتاب من غير ما يسطر فيه ويكتب ملحوظة"، وذكرت أخرى: "القرار بصراحة غلط، إحنا مش حمل أي حاجة تضغط على الأولاد، شويه تقول الأسئلة عاوزه تفكير وشوية تقول الامتحان مش من الكتاب، كمان طالع تقول ما تكتبوش حاجه، لا بقي دا قرار غلط ميه في الميه، ارحموا ولادنا الدفعة دي مظلومة بجد كفاية قرارات محبطة، العيال مش ناقصه كل الدفعات اللي بعدينا منتظرين يشوفوا ولادنا هيعملوا ايه".

وأشارت ولي أمر أخرى: "القرار دا جه متأخر، الوزير طلع قرار في شهر 2 قال اللي عايز يكتب أي ملاحظه في الكتاب يكتبها، بالتالي كل الطلبة كتبوا الملاحظات اللي ممكن ولو لواحد في الميه تساعدههم ودلوقتي بيقول مفيش أي كلمه تتكتب في الكتاب، طيب هما هيعملوا أي في النظام ده وبعدين هما كتبوا خلاص وما صدقوا أصلا يلاقوا كتب هيعملوا إيه دلوقتي".

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