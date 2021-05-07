"البحوث الفلكية": الصاروخ الصيني يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة يوميا

كشف الدكتور أحمد مجدي، باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة في اليوم، حيث تستغرق اللفة الواحدة حوالى ساعة و28 دقيقة و13 ثانية، ويدور بسرعة حوالي 128 ألف كم/ساعة، وطوله 30 مترًا ووزنه 21 طنًا، لافتا إلى أن السرعة الحالية للصاروخ 7.7 كم في الثانية.



