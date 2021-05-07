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"البحوث الفلكية": الصاروخ الصيني يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة يوميا

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف الدكتور أحمد مجدي، باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني يلف حول الأرض أكثر من 16 مرة في اليوم، حيث تستغرق اللفة الواحدة حوالى ساعة و28 دقيقة و13 ثانية، ويدور بسرعة حوالي 128 ألف كم/ساعة، وطوله 30 مترًا ووزنه 21 طنًا، لافتا إلى أن السرعة الحالية للصاروخ 7.7 كم في الثانية.

وأوضح الدكتور شفيق كحيل، باحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" للمعهد القومي للبحوث الفلكية، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني، أن كافة التوقعات تشير إلى سقوط الصاروخ الساعة 12 مساء يوم 8 مايو أو 9 مايو 2021، أو قد يتعد ذلك التاريخ لأن الصاروخ مازال في مداره، وذلك يتوقف على معدل فقدانه لكتلته خلال الساعات المقبلة، لافتا إلى أن المياه تغطي أكثر من 70% من سطح كرة الأرض، وبالتالي هي نفسها نسبة سقوطه في المياه.

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