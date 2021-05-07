Advertisements

ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد

الجمعة 07/مايو/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
Advertisements
شن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخية، بقيادة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى كلف محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملة.


أسفرت الحملة عن ضبط أحدى المحال التجارية الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية، وبحوزته كميات كبيرة من الأجهزة بدون أى مستندات، تدل على مصدرها مخالفة للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر، وشنت الحملة برئاسة صابر الليلى وداليا العطوى وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية.


تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 1240 جنح الشرق وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وسرعة التحرك للرد على شكاوى المواطنين.
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد
ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد

أخبار تهمك

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

01:59 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي