ضبط أجهزة كهربائية مجهولة المصدر بكبرى المحال ببورسعيد

شن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخية، بقيادة ناصر ثابت وكيل وزارة التموين وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية الذى كلف محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملة.





أسفرت الحملة عن ضبط أحدى المحال التجارية الخاصة ببيع الأجهزة الكهربائية، وبحوزته كميات كبيرة من الأجهزة بدون أى مستندات، تدل على مصدرها مخالفة للقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر، وشنت الحملة برئاسة صابر الليلى وداليا العطوى وهانى شاكر كبار مفتشى الرقابة التجارية.





تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 1240 جنح الشرق وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات



وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، وسرعة التحرك للرد على شكاوى المواطنين.