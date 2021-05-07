شيخ الأزهر: الطلاق العسفي بغير سبب معتبر حرام شرعا (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه يجوز للمرأة شرعا أن تتقلد كل الوظائف التي تناسبها بما فيها وظائف الدولة العليا والقضاء والإفتاء، ولا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرته أو وضع التعقيدات الإدارية أمامه.



وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن أي محاولات لمنع حصول المرأة على حقها المكفول شرعا وقانون ودستوريا هى إثم كبير يتحمل صاحبه عواقبه يوم القيامة.



وعن فوضى الطلاق، لفت إلى أن العلماء قرروا وربما لأول مرة أن الطلاق التعسفي بغير سبب معتبر شرعا حرام، وجريمة أخلاقية، يؤخذ عليها مرتكبها يوم القيامة سواء أكان ذلك برغبة من الزوج أو الزوجة وذلك للضرر الذي يلحق بالأسرة وخاصة الأطفال..

