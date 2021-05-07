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أسعار الذهب تتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0524 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط. والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1820.70 دولار.

وقال براين لان العضو المنتدب في شركة التداولات جولد سيلفر سنترال: “انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لما دون 1.6 بالمئة دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار.

وأضاف: “بيانات الوظائف الأمريكية هامة للغاية… إذا جاءت البيانات جيدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثر إيجابية حيال الاقتصاد وربما تؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع”.

وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وربحت الفضة 0.6 بالمئة لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.

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