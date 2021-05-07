وزير النقل يعلن التشغيل التجريبي لكوبري جرجا أعلى السكة الحديد بسوهاج (صور)

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل التشغيل التجريبي لكوبري جرجا أعلى السكة الحديد بمحافظة سوهاج وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل حركة التنقلات شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث الناتجة لعبور السيارات لمزلقان السكة الحديد بمدينة جرجا كما يبلغ طول الكوبرى ١٣٠٠ متر بالمداخل وعرض ٢ حارة مرورية وبتكلفة ٧٦ مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه ١٠٠ ٪؜.





وأكد وزير النقل، أن المرحلة الأولى من كباري المزلقانات تتضمن عدد ١٦ كوبري بالوجه البحري والقبلي فبوجه بحرى كباري ( قويسنا والعصلوجي والصيرفي والمرازيق وأبو النمرس وأبو حمص ) وبوجه قبلي كباري (المديرية ببني سويف وأبو تشت وأبو شوشة والمضيق والسيل وأبو قرقاص المراغة وجرجا والبلينا والرياح) مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببني سويف وتم تشغيله تجريبيا في أكتوبر ٢٠٢٠ أمام حركة المرور كما أشار أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية مع مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.



