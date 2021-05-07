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شيخ الأزهر: الأصل في الطلاق الحرمة ولا يكون مباحا إلا للضرورة (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه أثناء بحثه في الفقه القديم عن حكم الطلاق، وكيف يكون مباحا مع الأضرار المترتبة عليه، وجد أن من كبار الفقهاء من يقول إن الأصل في الطلاق الحرمة، وإنه لا يصير مباحا إلا للضرورة، وكادوا يحصرون الضرورة في نشوذ الزوجة عن زوجها.
وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن النشوذ هو التعالي والتكبر على الزوج، واحتقاره واشعاره أنه في منزلة أدنى من منزلة الزوجة، حيث أن في هذه الحالة يكون الطلاق مباحا، معلقا: "الطلاق في هذه الحالة يكون مباحا وليس سنة ولا مستحبا".
ولفت شيخ الأزهر الشريف، إلى أن هذا هو الطلاق المباح الذي وصف في الحديث الشريف بأنه أبغض الحلال إلى الله، وليس كما تفهم غالبية الأمة بأن الطلاق حلالا مطلقا وأن ابغضه الله تعالى.

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