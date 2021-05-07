6 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. أحدها بشأن الرقم القومي





على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.





وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:



- وزارة الداخلية نفت وجود تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، مُشددةً على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة.



- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات أو إلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بكافة الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهجين والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.



- وزارة الصحة والسكان نفت صحة المنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أنه تم نفي تلك الشائعة سابقًا بتاريخ 27مايو 2020.







- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت المنشور المتداول الذي يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 20202021، وأن الجدول المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي جداول لامتحانات الشهادة الإعدادية، وفي حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني "https:moe.gov.eg" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https:m.facebook.comegypt.moe"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





- مجلس الوزراء نفى تطبيق حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساء وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وغيرها.





- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، موضحةً أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقًا لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقًا لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.