Advertisements

6 شائعات نفتها الحكومة × 7 أيام.. أحدها بشأن الرقم القومي

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements


على مدار الأسبوع الأخير، عملت الحكومة على نفي عدد من الشائعات التي من الممكن أن تربك المجتمع، لذا تدخلت الحكومة بإيضاح الأمور للرأي العام وكشف حقائق تلك الشائعات في الـ 7 أيام الماضية.


وفي السطور الأتية، تقدم "الفجر" الشائعات التي نفتها الحكومة على مدار الأسبوع الأخير لإيصال الحقيقة للرأي العام:

- وزارة الداخلية نفت وجود تصميمات فنية جديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر المصرية، مُشددةً على أن التصميم الحالي سواء لبطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة.

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نفت إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات أو إلغاء الامتحانات والاستعاضة عنها بتقديم أبحاث، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على انتظام سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بكافة الجامعات مع تطبيق نظام التعليم الهجين والذي يعتمد على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الإلكترونية، مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة طبقًا للخريطة الزمنية المقررة، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.

- وزارة الصحة والسكان نفت صحة المنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُوضحةً أنه تم نفي تلك الشائعة سابقًا بتاريخ 27مايو 2020.



- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت المنشور المتداول الذي يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 20202021، وأن الجدول المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائيًا، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أي جداول لامتحانات الشهادة الإعدادية، وفي حال اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني "https:moe.gov.eg" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https:m.facebook.comegypt.moe"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


- مجلس الوزراء نفى تطبيق حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة، وإيقاف وسائل النقل وإغلاق كافة المحال من الخامسة مساء وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وغيرها.


- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نفت تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، موضحةً أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقًا لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقًا لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

أخبار تهمك

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

01:59 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي