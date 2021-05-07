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شيخ الأزهر: ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية (فيديو)

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العلماء يرون أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب المخطوبة فالخاطب حق استرداد الشبكة.

وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب الخاطب، فاللفتاة حق الاحتفاظ بكل ما قدمه لها الشاب كشبكة، منوها بأنه في كل الأحوال لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا أتفق على ذلك أولا أو جرى العرف به.

ولفت شيخ الأزهر الشريف، إلى أنه لا يعد العدول عن الخطوبة ضررا يجب تعويضه، ولكن إذا ترتب عليه ضرر أدبي أو مادي أو كليهما وبخاصة للمخطوبة، فالمتضرر حق طلب التعويض، منوها بأنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه إذا لم يكن للمنع سببا مقبول، وللقاضي إذا رفع أمرها له أن يزوجها.

ولفت إلى أن من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة، منوها بأن العلماء نبهوا إلى ان ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية.

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