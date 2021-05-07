الصراع نحو الليجا.. موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة نارية ضد نظيره اشبيلية مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز في نسخته الجارية 2020 – 2021.





ريال مدريد يحتل وصافة الدوري الاسباني برصيد 74 نقطة من 22 انتصارا و8 تعادلات و4 هزائم، ويتفوق بفارق الأهداف عن فريق برشلونة، بينما يتصدر أتليتكو الترتيب برصيد 76 نقطة، ويحتل فريق اشبيلية المركز الرابع برصيد 70 نقطة من 22 انتصارا و4 تعادلات و8 هزائم.





وتنطلق مباراة ريال مدريد مع إشبيلية مساء الأحد الموافق التاسع من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على استاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي المدريدي.





وستذاع مباراة ريال مدريد مع نظيره اشبيلية مساء الأحد المقبل 9 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر الليجا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الرسمي للدوريات العالمية والأحداث الرياضية الكبرى.



