لوكاشينكو يعد بالكشف عن حقائق جديدة عن الانقلاب









وعد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بإعلان حقائق جديدة صاخبة في القضية الجنائية المتعلقة بالتحضير لانقلاب ضده، وأكد أنها ستجعل الناس "يشعرون بالرعب" من ذلك.

وشدد لوكاشينكو، على ان ما تم كشفه من تفاصيل الانقلاب، ليس سوى غيض من فيض، والمهم سيعلن لاحقا.





وأشار رئيس بيلاروس، إلى أن الأشخاص الذين ليسوا منغمسين بعمق في الموقف ولا يفهمون هذه العمليات، لا يأخذون المعتقلين على محمل الجد ويطرحون السؤال: "بعض الفلاسفة وكبار السن - كيف يمكنهم فعل شيء ما من هذا القبيل؟".



