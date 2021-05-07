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لوكاشينكو يعد بالكشف عن حقائق جديدة عن الانقلاب

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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وعد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بإعلان حقائق جديدة صاخبة في القضية الجنائية المتعلقة بالتحضير لانقلاب ضده، وأكد أنها ستجعل الناس "يشعرون بالرعب" من ذلك.
وشدد لوكاشينكو، على ان ما تم كشفه من تفاصيل الانقلاب، ليس سوى غيض من فيض، والمهم سيعلن لاحقا.  

وأشار رئيس بيلاروس، إلى أن الأشخاص الذين ليسوا منغمسين بعمق في الموقف ولا يفهمون هذه العمليات، لا يأخذون المعتقلين على محمل الجد ويطرحون السؤال: "بعض الفلاسفة وكبار السن - كيف يمكنهم فعل شيء ما من هذا القبيل؟".

ووفقا للرئيس لوكاشينكو، تفاجأت الاستخبارات الأجنبية بمدى جدية العملية التي نفذتها المخابرات البيلاروسية، وقال: "أكد الروس أن هذا الأمر يحدث مرة واحدة في حياة المخابرات، من الصعب الكشف عن مثل هذه المؤامرة وهي في مهدها. العملية حقيقية وعرضنا وقائع محددة تؤكد ذلك".

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