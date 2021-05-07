موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة، عند الساعة التاسعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ثلث بتوقيت أبوظبي.





ويدخل الهلال اللقاء محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي

وتنقل مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية الأولى بتعليق فهد العتيبي.



