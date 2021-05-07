موعد مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.





ومن المقرر أن يلاقي أهلي جدة نظيره التعاون، مساء اليوم الجمعة الموافق السابع من شهر مايو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي أهلي جدة والتعاون، عند الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي.





وتلعب المباراة التي تجمع بين الأهلي والتعاون، على أرضية ملعب استاد الملك عبدالله بن عبدالعزيز.





ويدخل التعاون المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الثانية، بتعليق عبدالله الحربي.