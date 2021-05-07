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محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي بورسعيد الرياضي، لصعوده للدوري المصري للمحترفين، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة اللواء طارق عمار. وعضو مجلس النواب الأستاذ حسن عمار.

وأعلن المحافظ، خلال استقباله مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، وذلك بقاعة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، عن صرف مبلغ نصف مليون جنيه كمكافأة للاعبين توزع بمعرفة رئيس النادي على فريقي الكرة الطائرة وكرة اليد، مقدمًا التهنئة لفريق الكرة الطائرة على صعوده لدوري المحترفين، ومطالبهم بتقديم مستوى جيد الفترة المقبلة والاستعداد الجيد للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز الذي نجح ابطال نادي بورسعيد في الصعود الية والتواجد وسط عمالقة الكرة الطائرة يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار دعم المحافظة للكيانات الرياضية التي تحقق نجاحات وترفع اسم بورسعيد عاليا.

ويضم الفريق كل من اللاعبين: محمد أحمد راغب، وزياد محمد عبد الفتاح، كريم محمد الخضري، محمد حسني مصطفي، اسلام السيد عكاشه، كريم السيد الرودي، محمد علي عمر، عبدالله محمد عارف، محمد محسن صالح، عادل زكريا الشرقاوي، عبد الرحمن اسماعيل رشوان، محمد ابراهيم عوض، محمد رجب هاشم، وصابر اسامه صابر.

بينما يتكون الجهاز الفني من: محمد سمير البراوي، رئيس الجهاز، واحمد صابر رضوان، المدير الفني، وخالد محمد سعيد، المدرب المساعد، وعلى نوفل، مخطط أحمال.
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي
محافظ بورسعيد يقرر صرف نصف مليون جنيه لنادي بورسعيد الرياضي

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