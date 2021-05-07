كرم كردي: لو كنت صاحب القرار سأتعاقد مع مدير فني أجنبي لمنتخب مصر

صرح كرم كردي عضو اتحاد الكرة المصري السابق، إنه لو كان صاحب القرار في اتحاد الكرة، سيتعاقد مع مدير فني اجنبي.





وأضاف كردي عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أنه لو صاحب القرار سيتعاقد مع مدير فني اجنبي، واتركه لمدة عامين حتي لو كانت النتائج غير جيدة.









وتابع:" حسام البدري في مهمة صعبة للغاية، خاصة وان الجيل الحالي لا يمتلك عناصر قوية في المنتخب المصري، وعدم خروج لاعبين على مستوي عالي".





واوضح: " أن المنتخب الاوليمبي قادر على الظهور بشكل جيد في الاولمبياد بالرغم من المجموعة الصعبة التي وقع فيها المنتخب".





وعن ازمة منتخب الشباب، قال، إن اللجنه الخماسية هي المسئولة عن أزمة منتخب الشباب الاخيرة، خاصة بسبب الموافقة على سفر المنتخب مبكرا، كما انه المنتخب سافر بدون اداري للفريق.



