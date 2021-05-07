Advertisements

كرم كردي: لو كنت صاحب القرار سأتعاقد مع مدير فني أجنبي لمنتخب مصر

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
Advertisements
صرح كرم كردي عضو اتحاد الكرة المصري السابق،  إنه لو كان صاحب القرار في اتحاد الكرة،  سيتعاقد مع مدير فني اجنبي. 

وأضاف كردي عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"،  أنه لو صاحب القرار سيتعاقد مع مدير فني اجنبي،  واتركه لمدة عامين حتي لو كانت النتائج غير جيدة. 


وتابع:"  حسام البدري في مهمة صعبة للغاية،  خاصة وان الجيل الحالي لا يمتلك عناصر قوية في المنتخب المصري،  وعدم خروج لاعبين على مستوي عالي". 

واوضح: " أن  المنتخب الاوليمبي قادر على الظهور بشكل جيد في الاولمبياد بالرغم من المجموعة الصعبة التي وقع فيها المنتخب". 

وعن ازمة منتخب الشباب،  قال،  إن  اللجنه الخماسية هي المسئولة عن أزمة منتخب الشباب الاخيرة،  خاصة بسبب الموافقة على سفر المنتخب مبكرا،  كما انه المنتخب سافر بدون اداري للفريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر كرم كردي المنتخب

أخبار تهمك

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعتين

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة: سنتعاقد مع مدرب أجنبي على "قد فلوسنا"

عضو اتحاد الكرة يوضح حقيقة أزمة صورة "صلاح والتورتة"

وزير الرياضة يلتقي المنتخب الاولمبي في الإسكندرية

نقابة الصيادلة تبعد كردي عن رئاسة المنتخب الأوليمبي

نائب اللجنة الخماسية يبرئ اتحاد الكرة من أزمة تصويت محمد صلاح

عضو اتحاد الكرة السابق: تركنا أموال كثيرة فى خزينة الجبلاية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

01:59 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي