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مؤسس "أمهات مصر" تناشد طلاب الثانوية والمدارس سرعة تسليم الاستمارات الإلكترونية

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بضرورة سرعة تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس، وذلك لمن لم يسلمها حتى الآن.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه إذا كانت المدارس هي سبب تأخير تسليم الاستمارات فيجب عليها سرعة التسليم، حفاظا على مصلحة ومستقبل الطلاب.

وكان الدكتور رضا حجازي، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أرسل خطابا رسميا للمديريات التعليمية لحثهم على سرعة تسليم الاستمارات الإلكترونية الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي للتقدم لامتحان العام الدراسي الحالي وذلك على الرغم من أنه كان من المقرر أن يتم غلق باب تسليم الخطابات أمس الخميس.

وقال حجازي إن المدارس لم تقم بتسليم استمارات الطلاب إلي لجنة النظام والمراقبة التابعة لكل مديرية، وإن نسبة المدارس التي قامت بتسليم الاستمارات لم تتعدي 10% من إجمالي الاستمارات المطلوب تسلميها والمسجلة علي موقع الوزارة.

وأضاف، أنه يجب التشديد على المدارس بسرعة تسليم الاستمارات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل مع التنبيه علي تلك المدارس أن من يتخلف عن هذا الموعد سيتعرض للمساءلة القانونية.

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