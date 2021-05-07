إصابة 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بالمنيا

أصيب 8 أشخاص إثر تعرضهم لحادث مروري على الزراعي القاهرة أسوان المار على محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام وإزالة أثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على الطريق الزراعي "القاهرة_ أسوان"، المار على مركز ملوى وتحديدًا أمام قرية المحرص، وبإنتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.