لطلاب الشهادة الثانوية.. حمل كتب الوزارة في جميع المواد من الروابط التالية

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، في البحث عن الكتب الخاصة بهم، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدخول الامتحان بكتاب المدرسة ولكن ليس مدون عليه أي ملاحظات.





ولذلك قام عدد من المعلمين بمساعدة طلاب الثانوية العامة لتحميل كتب الوزارة من خلال نشر لينك تحميل كتب الوزارة للصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2021 من موقع التعليم الإلكتروني للوزارة وبالضغط علي أي لينك يتم تحميل الكتاب مباشرة.





وقال المعلمون: "ومن أراد التحميل على التابلت الدخول كالآتي: يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم MOE من شاشة التابلت ومنها يتم اختيار المنصات التعليمية ومنها التعليم الإلكتروني للوزارة، وعند فتح المنصة يتم اختيار المرحلة والسنة الدراسية والترم ومن خانة الكتب النوعية وهي آخر مستطيل موجود يتم اختيار الكتب الإلكترونية ثم الضغط على كلمة بحث ستجد الكتب في ثلاث صفحات يتم التنقل بينهم وبجوار كل ملف كلمة استعراض بالضغط عليها يتم التحميل".





وفي هذا السياق ننشر كافة الروابط





إحصاء واقتصاد

‏https:cutt.usZf65e





إحصاء باللغة الإنجليزية

‏https:cutt.us7dZw9





الأحياء - باللغة الإنجليزية

‏https:cutt.usV7OOr





الأحياء - باللغة الفرنسية

‏https:cutt.usSi4DH





الأحياء

‏https:cutt.usHlTnu





اقتصاد وإحصاء باللغة الفرنسية

‏https:cutt.useYM9l





مصر الحضارة - حضارة مصر والعالم القديم

‏https:cutt.us1gTQ0





أدب الحوار في الإسلام

‏https:cutt.ush9Kbi





التربية الدينية الإسلامية

‏https:cutt.usEuIGq





التربية الدينية المسيحية

‏https:cutt.usK9axk





التربية الوطنية

‏https:cutt.usTG80k





التفاضل والتكامل

‏https:cutt.us5BoDN





تفاضل وتكامل - باللغة الفرنسية

‏https:cutt.usV8Qa2





التفاضل والتكامل باللغة الإنجليزية

‏https:cutt.usel8gk





الجبر والهندسة الفراغية- باللغة الفرنسية

‏https:cutt.usCpvcz





الجبر والهندسة الفراغية

‏https:cutt.usDubXM





الجبر والهندسة الفراغية باللغة الإنجليزية

‏https:cutt.us8gJoM





الجغرافيا السياسية

‏https:cutt.uscyDfs





الجيولوجيا وعلوم البيئة

‏https:cutt.usvGRg0





جيولوجيا وعلوم البيئة باللغة الإنجليزية

‏https:cutt.usJnttl





الجيولوجيا باللغة الفرنسية

‏https:cutt.usQykDM





الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية - الوحدة الثانية

‏https:cutt.uskpBDu





الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية - أنشطة -الوحدة الثانية

‏https:cutt.uspYVW5





الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية - أنشطة

‏https:cutt.usdetFS





الفلسفة وقضايا العصر

‏https:cutt.usUBHkd





فيزياء

‏https:cutt.usETuNj





الفيزياء باللغة الفرنسية

‏https:cutt.usLWKkp





الفيزياء - باللغة الإنجليزية

‏https:cutt.usK8EDw





الكيمياء - باللغة الإنجليزية

‏https:cutt.usc553A





الكيمياء

‏https:cutt.us1gLXd





الكيمياء - باللغة الفرنسية

‏https:cutt.usVBTWb





اللغة الإنجليزية (Hello)

‏https:cutt.usoD8in





‏English_story(Prisoner of zinda

‏https:cutt.usRvyrD





اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) welcome to English students book

‏https:cutt.usQ3wWY





اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) welcome to English workbook

‏https:cutt.us0Forv





لغة إيطالية - لغة ثانية

‏https:cutt.usf6tin





اللغة الإسبانية

‏https:cutt.usPEAtP





اللغة الألمانية

‏https:cutt.usPv7Jv





اللغة العربية

‏https:cutt.usxUtSL





الأيام - طه حسين

‏https:cutt.us0YJFb





اللغة الفرنسية

‏https:cutt.usNfh5y





لغة فرنسية - لغة ثانية

‏https:cutt.usB1jpv





اللغة الفرنسية - انشطة

‏https:cutt.usDOnZ9





اللغة الفرنسية - قصة

‏https:cutt.us2mdGr





ميكانيكا باللغة الفرنسية

‏https:cutt.usYrwc8





ميكانيكا - باللغة الإنجليزية

‏https:cutt.ussnfuW





الميكانيكا

‏https:cutt.usYtda9





علم النفس والاجتماع

‏https:cutt.uspId6G





توزيع تطبيقات منهج علم النفس والاجتماع