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لطلاب الشهادة الثانوية.. حمل كتب الوزارة في جميع المواد من الروابط التالية
الجمعة 07/مايو/2021 - 03:50 م
ريما خليفة
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بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، في البحث عن الكتب الخاصة بهم، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدخول الامتحان بكتاب المدرسة ولكن ليس مدون عليه أي ملاحظات.
ولذلك قام عدد من المعلمين بمساعدة طلاب الثانوية العامة لتحميل كتب الوزارة من خلال نشر لينك تحميل كتب الوزارة للصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2021 من موقع التعليم الإلكتروني للوزارة وبالضغط علي أي لينك يتم تحميل الكتاب مباشرة.
وقال المعلمون: "ومن أراد التحميل على التابلت الدخول كالآتي: يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم MOE من شاشة التابلت ومنها يتم اختيار المنصات التعليمية ومنها التعليم الإلكتروني للوزارة، وعند فتح المنصة يتم اختيار المرحلة والسنة الدراسية والترم ومن خانة الكتب النوعية وهي آخر مستطيل موجود يتم اختيار الكتب الإلكترونية ثم الضغط على كلمة بحث ستجد الكتب في ثلاث صفحات يتم التنقل بينهم وبجوار كل ملف كلمة استعراض بالضغط عليها يتم التحميل".
وفي هذا السياق ننشر كافة الروابط
إحصاء واقتصاد
https:cutt.usZf65e
إحصاء باللغة الإنجليزية
https:cutt.us7dZw9
الأحياء - باللغة الإنجليزية
https:cutt.usV7OOr
الأحياء - باللغة الفرنسية
https:cutt.usSi4DH
الأحياء
https:cutt.usHlTnu
اقتصاد وإحصاء باللغة الفرنسية
https:cutt.useYM9l
مصر الحضارة - حضارة مصر والعالم القديم
https:cutt.us1gTQ0
أدب الحوار في الإسلام
https:cutt.ush9Kbi
التربية الدينية الإسلامية
https:cutt.usEuIGq
التربية الدينية المسيحية
https:cutt.usK9axk
التربية الوطنية
https:cutt.usTG80k
التفاضل والتكامل
https:cutt.us5BoDN
تفاضل وتكامل - باللغة الفرنسية
https:cutt.usV8Qa2
التفاضل والتكامل باللغة الإنجليزية
https:cutt.usel8gk
الجبر والهندسة الفراغية- باللغة الفرنسية
https:cutt.usCpvcz
الجبر والهندسة الفراغية
https:cutt.usDubXM
الجبر والهندسة الفراغية باللغة الإنجليزية
https:cutt.us8gJoM
الجغرافيا السياسية
https:cutt.uscyDfs
الجيولوجيا وعلوم البيئة
https:cutt.usvGRg0
جيولوجيا وعلوم البيئة باللغة الإنجليزية
https:cutt.usJnttl
الجيولوجيا باللغة الفرنسية
https:cutt.usQykDM
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية - الوحدة الثانية
https:cutt.uskpBDu
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية - أنشطة -الوحدة الثانية
https:cutt.uspYVW5
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية - أنشطة
https:cutt.usdetFS
الفلسفة وقضايا العصر
https:cutt.usUBHkd
فيزياء
https:cutt.usETuNj
الفيزياء باللغة الفرنسية
https:cutt.usLWKkp
الفيزياء - باللغة الإنجليزية
https:cutt.usK8EDw
الكيمياء - باللغة الإنجليزية
https:cutt.usc553A
الكيمياء
https:cutt.us1gLXd
الكيمياء - باللغة الفرنسية
https:cutt.usVBTWb
اللغة الإنجليزية (Hello)
https:cutt.usoD8in
English_story(Prisoner of zinda
https:cutt.usRvyrD
اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) welcome to English students book
https:cutt.usQ3wWY
اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) welcome to English workbook
https:cutt.us0Forv
لغة إيطالية - لغة ثانية
https:cutt.usf6tin
اللغة الإسبانية
https:cutt.usPEAtP
اللغة الألمانية
https:cutt.usPv7Jv
اللغة العربية
https:cutt.usxUtSL
الأيام - طه حسين
https:cutt.us0YJFb
اللغة الفرنسية
https:cutt.usNfh5y
لغة فرنسية - لغة ثانية
https:cutt.usB1jpv
اللغة الفرنسية - انشطة
https:cutt.usDOnZ9
اللغة الفرنسية - قصة
https:cutt.us2mdGr
ميكانيكا باللغة الفرنسية
https:cutt.usYrwc8
ميكانيكا - باللغة الإنجليزية
https:cutt.ussnfuW
الميكانيكا
https:cutt.usYtda9
علم النفس والاجتماع
https:cutt.uspId6G
توزيع تطبيقات منهج علم النفس والاجتماع
https:cutt.usyJrRt
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