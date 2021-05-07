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لطلاب الشهادة الثانوية.. حمل كتب الوزارة في جميع المواد من الروابط التالية

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي، في البحث عن الكتب الخاصة بهم، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدخول الامتحان بكتاب المدرسة ولكن ليس مدون عليه أي ملاحظات.

ولذلك قام عدد من المعلمين بمساعدة طلاب الثانوية العامة لتحميل كتب الوزارة من خلال نشر لينك تحميل كتب الوزارة للصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2021 من موقع التعليم الإلكتروني للوزارة وبالضغط علي أي لينك يتم تحميل الكتاب مباشرة.

وقال المعلمون: "ومن أراد التحميل على التابلت الدخول كالآتي: يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم MOE من شاشة التابلت ومنها يتم اختيار المنصات التعليمية ومنها التعليم الإلكتروني للوزارة، وعند فتح المنصة يتم اختيار المرحلة والسنة الدراسية والترم ومن خانة الكتب النوعية وهي آخر مستطيل موجود يتم اختيار الكتب الإلكترونية ثم الضغط على كلمة بحث ستجد الكتب في ثلاث صفحات يتم التنقل بينهم وبجوار كل ملف كلمة استعراض بالضغط عليها يتم التحميل".

وفي هذا السياق ننشر كافة الروابط

إحصاء واقتصاد
‏https:cutt.usZf65e

إحصاء باللغة الإنجليزية
‏https:cutt.us7dZw9

الأحياء - باللغة الإنجليزية
‏https:cutt.usV7OOr

الأحياء - باللغة الفرنسية
‏https:cutt.usSi4DH

الأحياء
‏https:cutt.usHlTnu

اقتصاد وإحصاء باللغة الفرنسية
‏https:cutt.useYM9l

مصر الحضارة - حضارة مصر والعالم القديم
‏https:cutt.us1gTQ0

أدب الحوار في الإسلام
‏https:cutt.ush9Kbi

التربية الدينية الإسلامية
‏https:cutt.usEuIGq

التربية الدينية المسيحية
‏https:cutt.usK9axk

التربية الوطنية
‏https:cutt.usTG80k

التفاضل والتكامل
‏https:cutt.us5BoDN

تفاضل وتكامل - باللغة الفرنسية
‏https:cutt.usV8Qa2

التفاضل والتكامل باللغة الإنجليزية
‏https:cutt.usel8gk

الجبر والهندسة الفراغية- باللغة الفرنسية
‏https:cutt.usCpvcz

الجبر والهندسة الفراغية
‏https:cutt.usDubXM

الجبر والهندسة الفراغية باللغة الإنجليزية
‏https:cutt.us8gJoM

الجغرافيا السياسية
‏https:cutt.uscyDfs

الجيولوجيا وعلوم البيئة
‏https:cutt.usvGRg0

جيولوجيا وعلوم البيئة باللغة الإنجليزية
‏https:cutt.usJnttl

الجيولوجيا باللغة الفرنسية
‏https:cutt.usQykDM

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية - الوحدة الثانية
‏https:cutt.uskpBDu

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة الإنجليزية - أنشطة -الوحدة الثانية
‏https:cutt.uspYVW5

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية - أنشطة
‏https:cutt.usdetFS

الفلسفة وقضايا العصر
‏https:cutt.usUBHkd

فيزياء
‏https:cutt.usETuNj

الفيزياء باللغة الفرنسية
‏https:cutt.usLWKkp

الفيزياء - باللغة الإنجليزية
‏https:cutt.usK8EDw

الكيمياء - باللغة الإنجليزية
‏https:cutt.usc553A

الكيمياء
‏https:cutt.us1gLXd

الكيمياء - باللغة الفرنسية
‏https:cutt.usVBTWb

اللغة الإنجليزية (Hello)
‏https:cutt.usoD8in

‏English_story(Prisoner of zinda
‏https:cutt.usRvyrD

اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) welcome to English students book
‏https:cutt.usQ3wWY

اللغة الإنجليزية (لغة ثانية) welcome to English workbook
‏https:cutt.us0Forv

لغة إيطالية - لغة ثانية
‏https:cutt.usf6tin

اللغة الإسبانية
‏https:cutt.usPEAtP

اللغة الألمانية
‏https:cutt.usPv7Jv

اللغة العربية
‏https:cutt.usxUtSL

الأيام - طه حسين
‏https:cutt.us0YJFb

اللغة الفرنسية
‏https:cutt.usNfh5y

لغة فرنسية - لغة ثانية
‏https:cutt.usB1jpv

اللغة الفرنسية - انشطة
‏https:cutt.usDOnZ9

اللغة الفرنسية - قصة
‏https:cutt.us2mdGr

ميكانيكا باللغة الفرنسية
‏https:cutt.usYrwc8

ميكانيكا - باللغة الإنجليزية
‏https:cutt.ussnfuW

الميكانيكا
‏https:cutt.usYtda9

علم النفس والاجتماع
‏https:cutt.uspId6G

توزيع تطبيقات منهج علم النفس والاجتماع
‏https:cutt.usyJrRt

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