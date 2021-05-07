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السكة الحديد: إيقاف بعض القطارات لهذا السبب

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف مؤقت لبعض القطارات وذلك فى إطار خطة الهيئة لإنهاء مشروعات تطوير نظم الإشارات بأواخر العام 2021 لرفع معدلات سلامة القطارات على الخطوط

وأوضحت هيئة السكة الحديد  فى بيانها، أنها قررت وقف بعض القطارات بالوجهين البحرى والقبلى التى تؤثر على تنفيذ البرنامج الزمنى لتطوير نظم الإشارات وذلك اعتبارًا من يوم 22 مايو2021 بعدد 7 قطارات بالوجه البحرى هى: 120413312021157115611531152، و10 قطارات بالوجه القبلى وهى:
 711706777776832100511881187167166.
وحرصا من الهيئة على الاستمرار فى تقديم خدماتها لجمهور الركاب وعدم التأثير عليها قامت الهيئة بتعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحرى والقبلى وهم 7 قطارات بالوجه البحرى وهى: 1008200893694912033536، و5 قطارات بالوجه القبلى وهى 163817181007 975.


وكذلك امتداد مسير 4 قطارات بالوجه القبلى وهى 974975714717، وقطارين بالوجه البحرى وهى 809810، وذلك حرصًا من الهيئة على توفير الراحة والسلامة والأمان لجمهور الركاب واستمرار تقديم خدماتها للجمهور.

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