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عدة طعنات.. تشريح جثة موظف بشركة سياحة قتل علي يد عامل بقصر النيل

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:55 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة وسط القاهرة مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة موظف بأحدي شركات السياحة قتل طعنا علي يد عامل بسبب الخلاف علي ثمن تأشيرة سفر للسعودية، وإرسال تقرير مفصل ببيان الصفة التشريحية للوقوف علي ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين العثور على جثة موظف بشركة سياحة ومصاب بعدة طعنات.


وبإجراء التحريات تبين أن ان وراء ارتكاب الواقعة عامل، أعطى صاحب الشركة التى يعمل بها المتوفى 24 ألف جنيه، مقابل تأشيرة سفر للسعودية، ولكنه تأخر فيها، فتوجه المتهم لمقر شركة السياحة وقابله المجنى عليه، ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، طعن على إثرها المتهم، القتيل، بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله، وسلم نفسه للشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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