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الزمالك يتخذ قراراً رسمياً ضد اتحادي الكرة واليد

الجمعة 07/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد اتحادي كرة القدم وكرة اليد إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أمس الخميس، أنه تقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الإولمبية المصرية أستعرض خلالها ما قامت به اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في بطولة الجمهورية مواليد 1999 والتي شهدت مخالفة واضحة للوائح المنظمة للبطولة بعدما منح الزمالك اللقب بحسب اللائحة، وقرار إقامة مباراة فاصلة بين الزمالك والأهلي لحسم البطولة قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة.

 وأضاف أنه تقدم بشكوى أخرى إلى اللجنة الإولمبية المصرية استعرض فيها المخالفات التي قامت بها اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد بخصوص القرار الصادر عنها في جلسة الأول من مايو باعتبار الزمالك بطلاً لدوري المحترفين موسم 2020-2019 واعتبار الأهلي بطلا لكأس مصر للرجال في نفس الموسم وذلك لكون الزمالك والأهلي هم من فازا بلقب البطولتين في الموسم قبل الماضي.

وذكر الزمالك في خطابه الرسمي أن القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد اليد يعد مخالفة صارخة للوائح النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد، وكذلك لوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد والمعايير والمواثيق الأولمبية الدولية، لأنه لا يوجد ما يسوغ منح الأهلي لقب كأس مصر، وذلك حسب وصف الزمالك في بيانه.  

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الزمالك ضد البنك الأهلي الزمالك اتحادي الكرة واليد

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