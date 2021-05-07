الصراع نحو الليجا.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيرة اتليتكوا مدريد غدا السبت, الموافق 8 مايو الجاري على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

ويعتلي فريق أتليتكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة جمعها من 23 انتصارا و 7 تعادلات و4 هزائم، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة من 22 انتصارا و8 تعادلات و4 هزائم، ومتأخرًا بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.





تنطلق مباراة برشلونة مع أتليتكو مدريد في تمام الساعة الرابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، غدا السبت الموافق الثامن من شهر مايو الجاري، في الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وستذاع مباراة برشلونة مع أتليتكو مدريد غدا السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الاسباني.



