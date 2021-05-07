Advertisements

الصراع نحو الليجا.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يستضيف فريق برشلونة نظيرة اتليتكوا مدريد غدا السبت, الموافق 8 مايو الجاري على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.
ويعتلي فريق أتليتكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة جمعها من 23 انتصارا و 7 تعادلات و4 هزائم، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد 74 نقطة من 22 انتصارا و8 تعادلات و4 هزائم، ومتأخرًا بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

تنطلق مباراة برشلونة مع أتليتكو مدريد في تمام الساعة الرابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، غدا السبت الموافق الثامن من شهر مايو الجاري، في الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وستذاع مباراة برشلونة مع أتليتكو مدريد غدا السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الاسباني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد برشلونة وأتلتيكو مدريد برشلونة الدورى الإسباني

أخبار تهمك

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

الزمالك يتخذ قراراً رسمياً ضد اتحادي الكرة واليد

منذ ثلث ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

ليس هالاند.. ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لبرشلونة بشأن "القناص"

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

موسيماني يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا

منذ حوالي 11 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد 1/12/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

الكشف عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

اللقاء المرتقب.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

صراع الليجا.. تعرف على مواعيد الجولة الحاسمة في الدوري الإسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

01:56 ص

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

01:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي