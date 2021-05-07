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خروج صاروخ صيني عن السيطرة والقبض على وزير المالية القطري.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 1 مايو 2021، وحتى اليوم الجمعة 7 مايو 2021:


وفاة 18 مصابا بكورونا في حريق مستشفى بالهند

أعلنت السلطات الهندية عن اندلاع حريق بمستشفى لمرضى كورونا، مما أدى إلى وفاة 18 شخصا غرب البلاد.

وتشهد الهند ارتفاعا كبيرا فى أعداد حالات الإصابة والوفاة بكورونا.


الصحة العالمية تجيز استخدام لقاح مودرنا

أدرجت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت الماضي، لقاح مودرنا بقائمتها للقحات الاستخدام الطارئ، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

وفي وقت سابق، أكدت شركة "مودرنا" الأمريكية لصناعة الأدوية، "فعالية" لقاحها ضد سلالتي فيروس كورونا المستجد المكتشفتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأوضح بيان الشركة أن الخبراء يتوقعون أن اللقاح يحمي من جميع السلالات المكتشفة حتى الآن.

وأضافت الشركة أنها ستعمل، مع ذلك، على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية ضد هذه السلالات.

أمريكا تبدأ الانسحاب رسميا من أفغانستان

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم السبت الماضي، الانسحاب رسميًا من أفغانستان، وذلك بعد 20 عامًا من البقاء من فى البلاد، تاركين البلد المنكوب بالصراع الدموى أمام مستقبل غامض وسط تصاعد هجمات متمردى طالبان.

يذكر أن 10 ألاف جندي من قوات الناتو من مهمة التدريب المعروفة باسم "الدعم الحازم"، سيغادرون أفغانستان بما فى ذلك 2.500 جندى من الولايات المتحدة، و1.100 من ألمانيا، بحلول 11 سبتمبر المقبل.

ومنذ أسابيع، بدأت المعدات العسكرية بالفعل فى مغادرة أفغانستان، إلا أن اليوم أول مايو هو تاريخ البدء الرسمى لسحب القوات.



تركيا تعتقل 212 متظاهرًا في عيد العمال

أعلنت السلطات في تركيا، يوم الأحد الماضي، اعتقال 212 متظاهرًا، في ذكرى الاحتفال بعيد العمال، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

واعتقلت السلطات التركية، 212 شخصًا، بسبب أنهم أرادوا التجمع بميدان تقسيم في إسطنبول، بحسب محافظ إسطنبول علي يرليقايا.

وكانت الشرطة التركية، قد اعتقلت في منطقة عثمان بيه 15 من أعضاء الاتحاد الاشتراكي الثوري رفعوا لافتات مكتوب عليها "سننتصر من الحرم الجامعي إلى الشارع" كما تم اعتقال 20 شخصا من منطقة "مجيدية كوي" و40 شخصًا في شيشلي من بين من أرادوا التظاهر ضد الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في تركيا، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان"" التركية.

وقد أغلقت الشرطة التركية، جميع الطرق المؤدية إلى ميدان تقسيم وشارع الاستقلال في 1 مايو.


إلغاء صلاة عيد الفطر في سلطنة عمان بسبب كورونا

أصدرت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في سلطنة عمان، قرارا بإلغاء صلاة عيد الفطر هذا العام، وعدم إقامة أسواقه التقليدية «الهبطات».

كانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قد قررت يوم الأحد الماضي، عدم إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات بكل أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ، والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد، وذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية «أونا».





قتلى ومصابون في انهيار جسر قطار مترو معلق بالمكسيك

لقى 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 70 آخرين، جراء انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك.

وقال عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، على موقع "تويتر": "رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون، ويستعد العديد من المستشفيات، وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".

سقوط صاروخين على قاعدة تستضيف قوات أمريكية بالعراق

أعلن الجيش العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، سقوط صاروخين على قاعدة تستضيف قوات أمريكية.

وكانت مصادر أمنية عراقية، قد أعلنت في وقت سابق سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب مبنى السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد، بينما سقط صاروخ خامس على أحد المنازل في منطقة الجادرية المجاورة للمنطقة الخضراء، مخلفا قتيلين و3 جرحى من أفراد عائلة واحدة.

القبض على وزير المالية القطري

أفادت وكالة الأنباء القطرية، أمس الخميس، بصدور أوامر عاجلة بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي والتحقيق معه بقضايا إضرار بالمال العام.

وفقًا لوكالة "قنا"، أمر ‏النائب العام القطري، بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

كما أمر النائب العام القطري، بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.



خروج صاروخ صيني عن السيطرة

سادت حالة من القلق والتوتر بين شعوب العالم، خوفًا من سقوط صاروخ أطلقته الصين وخرج عن نطاق السيطرة، على أحد الأماكن المأهولة بالسكان، مما يسفر عن كارثة بشرية.

وقد أطلقت الصين، يوم الخميس من الأسبوع الماضي، صاروخًا يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء، لكنه خرج عن نطاق السيطرة خلال دورانه حول الأرض وتاه قبل أيام.

ويزن الجسم الصاروخى 21 طنا، وطوله 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدما، ويحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة، وبعد ما وضع حمولته في مدار الأرض خرج عن نطاق السيطرة، ويدور حاليًا في مدار الأرض، لكنه غير معروف مكان سقوط حطامه.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنه من المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخي الصيني في وقت مبكر من غد السبت الموافق 8 مايو.

وفي بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أكدت أنه لا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه.

ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء.

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