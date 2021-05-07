الزمالك: اتحاد الكرة يُجامل الأهلي





يستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل.





وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك ، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة يجامل الأهلى.





وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"كفاية هدايا رمضان للأهلى ياباشمهندش أحمد مجاهد ، خليك عادل".





وأكمل إبراهيم عبد الله:" مجاهد يجامل الأهلى ورفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ حتى يعود لممارسة هوايته في الضغط على الحكام ، كيف يعقل أن يجتمع الاتحاد في 24 ساعة لمناقشة أزمة سيد عبد الحفيظ ، ونفس الاتحاد يعلن عدم وصول تظلم إمام عاشور اللاعب الموقوف 12 مباراة".





وتابع عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك :" مع احترامى لسيد عبد الحفيظ ازاى تجتمعوا معاه في أقل من 24 ساعة عشان يحضر الماتش، وفى نفس الوقت تم تجاهل عقاب جهاد جريشة بعد اخطاؤه في مباراة بيراميدز".



