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الزمالك: اتحاد الكرة يُجامل الأهلي

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل.

وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك ، أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة يجامل الأهلى.

وقال إبراهيم عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"كفاية هدايا رمضان للأهلى ياباشمهندش أحمد مجاهد ، خليك عادل".

وأكمل إبراهيم عبد الله:" مجاهد يجامل الأهلى ورفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ حتى يعود لممارسة هوايته في الضغط على الحكام ، كيف يعقل أن يجتمع الاتحاد في 24 ساعة لمناقشة أزمة سيد عبد الحفيظ ، ونفس الاتحاد يعلن عدم وصول تظلم إمام عاشور اللاعب الموقوف 12 مباراة".

وتابع عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك :" مع احترامى لسيد عبد الحفيظ ازاى تجتمعوا معاه في أقل من 24 ساعة عشان يحضر الماتش، وفى نفس الوقت تم تجاهل عقاب جهاد جريشة بعد اخطاؤه في مباراة بيراميدز".

وعن وجود حكام مصريين في القمة علق إبراهيم عبد الله :" لاتعقيب على قضاء الله وقدره".

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