Advertisements

14 معلومة عن أول مدرسة دولية حكومية في كفر الشيخ

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

تعد المدرسة الدولية الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، نموذجا فريدا في التعليم ووجدت اهتماما كبيرًا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتفقدها عدد من المرات رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ،باشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وقد افتتحها مؤخرا الدكتور رضا حجازى،نائب وزير التربية والتعليم.

و قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن تشغيل المدرسة الدولية الحكومية يعد بمثابة تشغيل نوعية جديدة من المدارس بمحافظة كفرالشيخ "المدرسة الرسمية الدولية"، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبينفي تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بتكاليف أقل، والمدرسة تدعم النظام البريطاني - البكالوريا الدولية، وترتكز فلسفتها على تقديم خدمةتعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

وأبرز 14 معلومة عن "المدرسة الرسمية الدولية بكفرالشيخ":

1- مدرسة رسمية حكومية تطبق المناهج البريطانية
IGCSE- 2.بدأ التقديم للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمدرسة في 28 فبراير وحتى 25 مارس من 2021.
3- تقبل الطالب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي.
4- تقبل من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم،رياض أطفال مستوى أول
5-.تقبل من سن 6 سنوات الصف الأول الابتدائي.

6- تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر 2021.
7- عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة نحو 825 طالب.
8- يضم الفصل الواحد من 25 إلى 30 طفل.
9- البرامج التعليمية بريطانية، مثل المدارس الدولية ولكنها تابعة للوزارة.
10 -.تخضع لإشراف المالي للوزارة، وتحدد آليات الصرف.
11- الخريج يحصل على شهادة دولية معتمدة النظام البريطاني – البكالوريا الدولية
12-.يتم قبول الطالب بعد اجتياز الاختبار التحريري، والذي بدأت إدارة المدرسة في إجراءه في 1842021 على ان يتم الانتهاءمن اختبار جميع الطالب المنطبق عليهم شروط التقديم في 2752021.
13- اجتياز مقابلة إدارة المدرسة أولياء األمور، بالاشتراك مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بالمواعيد التي يجريإخطارهم بها.
14- تعلن النتائج من قبل المدرسة تليفونيًا والايميل أولياء الأمور

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

السيسي يتفقد أعمال التطوير لعدد من محاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

منذ ساعة الا ربع

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك: اتحاد الكرة يُجامل الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منذ 41 دقيقة

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ 40 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

04:41 م

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

10:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي