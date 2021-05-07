14 معلومة عن أول مدرسة دولية حكومية في كفر الشيخ



1- مدرسة رسمية حكومية تطبق المناهج البريطانية

IGCSE- 2.بدأ التقديم للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمدرسة في 28 فبراير وحتى 25 مارس من 2021.

3- تقبل الطالب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي.

4- تقبل من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم،رياض أطفال مستوى أول

5-.تقبل من سن 6 سنوات الصف الأول الابتدائي.



6- تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر 2021.

7- عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة نحو 825 طالب.

8- يضم الفصل الواحد من 25 إلى 30 طفل.

9- البرامج التعليمية بريطانية، مثل المدارس الدولية ولكنها تابعة للوزارة.

10 -.تخضع لإشراف المالي للوزارة، وتحدد آليات الصرف.

11- الخريج يحصل على شهادة دولية معتمدة النظام البريطاني – البكالوريا الدولية

12-.يتم قبول الطالب بعد اجتياز الاختبار التحريري، والذي بدأت إدارة المدرسة في إجراءه في 1842021 على ان يتم الانتهاءمن اختبار جميع الطالب المنطبق عليهم شروط التقديم في 2752021.

13- اجتياز مقابلة إدارة المدرسة أولياء األمور، بالاشتراك مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، بالمواعيد التي يجريإخطارهم بها.

14- تعلن النتائج من قبل المدرسة تليفونيًا والايميل أولياء الأمور

تعد المدرسة الدولية الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، نموذجا فريدا في التعليم ووجدت اهتماما كبيرًا من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتفقدها عدد من المرات رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ،باشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وقد افتتحها مؤخرا الدكتور رضا حجازى،نائب وزير التربية والتعليم.و قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن تشغيل المدرسة الدولية الحكومية يعد بمثابة تشغيل نوعية جديدة من المدارس بمحافظة كفرالشيخ "المدرسة الرسمية الدولية"، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبينفي تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بتكاليف أقل، والمدرسة تدعم النظام البريطاني - البكالوريا الدولية، وترتكز فلسفتها على تقديم خدمةتعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.وأبرز 14 معلومة عن "المدرسة الرسمية الدولية بكفرالشيخ":