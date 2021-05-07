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تعرف على دعاء النبي في ليلة القدر

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:15 م
دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر
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يسعى الصائمون في العشر الأواخر من رمضان، إلى الاجتهاد قدر المستطاع في التقرب إلى الله بالطاعات، آملين في إصابة ليلة القدر واكتناز فضلها.

دعاء ليلة القدر

ويبحث المسلمون عن دعاء ليلة القدر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لنيل ثواب الليلة الكبير، الذي قال عنه ربنا جل وعلا: "خير من ألف شهر"، والتضرع إلى المولى عز وجل ورجاء الإجابة.

دعاء النبي في ليلة القدر

وورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القد، أنه قال: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِساً لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وِتْراً".

فضل ليلة القدر

وتوجد العديد من الأحاديث الصحيحة التي تبين فضل ليلة القدر منها، قوله صلى الله عليه وسلم: "مَن قام ليلةَ القدرِ إيماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِه".

دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة البنوية

وورد عن السيدة عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، قَالَت: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي".

فضل ليلة القدر

ودعا النبي محمد "ص" أصحابه إلى اغتنام فضل ليلة القدر، وحرصت أم المؤمين عائشة رضي الله عنها على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تدعو في هذه الليلة، فأرشدها إلى أن تدعو بهذا الدُّعاء.

وترصد بوابة الفجر لمتابعينا الكرام أفضل أدعية ليلة القدر في السطور التالية:

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي    ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

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