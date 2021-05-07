الكشف عن سبب نقل إيهاب جلال للمستشفي





كشف علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أن إيهاب جلال المدير الفني لناديه نقل للمستشفى بسبب تعرضه لهبوط بسبب إصراره على الصيام في ظل اصابته بفيروس كورونا.





وقال علاء وحيد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"إيهاب جلال تعرض لهبوط ونقل للمستشفى لمدة يومين لمتابعة حالته ولا يعانى من أعراض حادة، ويريد الأطباء وضعه تحت الملاحظة لإصراره على الصيام".





وأضاف :"إيهاب جلال سيجرى مسحة جديدة ونتمنى ان يلحق بمباراة البنك الاهلى القادمة".





وأكمل علاء وحيد:"زى ما اشتكينا الأداء التحكيمى كان يجب أن نشيد بهم بعدما أعطونا حقوقنا في المباريات الأربعة الأخيرة ، ونحن ضد تدمير التحكيم المصرى والمطالبة بالتحكيم الأجنبى".



