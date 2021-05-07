Advertisements

الكشف عن سبب نقل إيهاب جلال للمستشفي

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

كشف علاء وحيد المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، أن إيهاب جلال المدير الفني لناديه نقل للمستشفى بسبب تعرضه لهبوط بسبب إصراره على الصيام في ظل اصابته بفيروس كورونا.

وقال علاء وحيد في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"إيهاب جلال تعرض لهبوط ونقل للمستشفى لمدة يومين لمتابعة حالته ولا يعانى من أعراض حادة، ويريد الأطباء وضعه تحت الملاحظة لإصراره على الصيام".

وأضاف :"إيهاب جلال سيجرى مسحة جديدة ونتمنى ان يلحق بمباراة البنك الاهلى القادمة".

وأكمل علاء وحيد:"زى ما اشتكينا الأداء التحكيمى كان يجب أن نشيد بهم بعدما أعطونا حقوقنا في المباريات الأربعة الأخيرة ، ونحن ضد تدمير التحكيم المصرى والمطالبة بالتحكيم الأجنبى".

أخبار تهمك

تعرف على قائمة غياب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

خروج صاروخ صيني عن السيطرة والقبض على وزير المالية القطري.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيكو مدريد مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ يومين

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ يومين

نجم بيراميدز على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

القومي للبحوث الفلكية يكشف تفاصيل جديدة حول مصير الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

منذ ساعة الا ربع

الزمالك: اتحاد الكرة يُجامل الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ يوم

عاجل.. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

منذ حوالي 7 ساعات

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم الفراعنة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

04:41 م

اتحاد الكرة يعلن موقفه من جلب طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القمة

10:00 ص

بشرى سارة للأهلي قبل القمة

01:59 م

صراع اللقب.. كومان يستقر بشكل نهائي على تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

04:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي