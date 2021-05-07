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وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية

الجمعة 07/مايو/2021 - 04:20 م
محمد طه
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اعلن الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، عن توريد عدد 30 مكثف اكسجين لتوزيعها على المستشفيات طبقا للاحتياج دعما من وزارة الصحة بقيمة ٦٠٠ ألف جنية،حيث يتم استخدام مكثف الأكسجين بدلا من أسطوانات الاكسجين.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاء ذلك في اطار الاجراءات والإستعدادات التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرص واهتمام الدكتورة وزيرة الصحة والسكان على دعم المستشفيات ولتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، ومتابعة سير العمل والوقوف على أي تحديات.

ومن جانبه قدم الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، بالشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحةوالسكان واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لحرصهما الدائم على دعم مستشفيات البحرالأحمر بكافة الامكانيات بما يساهم في تحقيق نتائج جيدة في علاج فيروس كورونا المستجد.
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يعلن توريد عدد 30 مكثف أكسجين بقيمة ٦٠٠ الف جنية

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