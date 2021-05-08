بعد الموجة الحارة.. كيف تبدو حالة الطقس خلال الأيام المقبلة؟

تشهد مصر، خلال الأيام المقبلة، تحسنا طفيفا فى حالة الطقس، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على جميع الأنحاء، مع فرص هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق.





يأتي ذلك فيما شهدت مصر على مدار الأيام الماضية موجة حارة، بسبب كتلة هوائية شديدة الحرارة، هبّت من الاتجاه الشرقي، رافقها مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، عمل على مزيد من الارتفاع، ولكن كمية الرطوبة النسبية كانت منخفضة، كما زادت فترات سطوع الشمس، مع عدم وجود سحب تعمل على تشتتها.





وتستعرض "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من يوم السبت 8 مايو 2021، وحتى يوم الخميس 13 مايو 2021، حيث يسود طقس حار نهارًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:





يوم السبت 8 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.





- يوم الأحد 9 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء، على فترات متقطعة.





يوم الإثنين 10 مايو 2021:

واعتبارا من يوم الإثنين 10 مايو 2021، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على جميع الأنحاء، وتكون حالة الطقس كما يلي:





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





يوم الثلاثاء 11 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.





يوم الأربعاء 12 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.





يوم الخميس 13 مايو 2021:

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.



