بشرة خير .. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 49 رحلة طيران من دول مختلفة غداً السبت

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، بداية من غدا السبت، وحتى نهاية الأسبوع 49 رحلة طيران دولية سياحية من عدة دول مختلفة، والذى يعد اكبر عدد رحلات طيران يصل المطار بعد عودة الطيران مرة اخرى بعد ايقافة بسبب كورونا.





وكشف جداول وصول الطيران بداية الأسبوع حتى نهايته يستقبل المطار 49 رحلة سياحية أسبوعية بدأ من غدًا السبت، بواقع زيادة فى الرحلات التشيكى بمعدل 3 رحلات لتصل 13 رحلة أسبوعيا، وكذلك زيادة فى الرحلات البولندى بمعدل رحلتين لتصل 16 رحلة اسبوعيا.



وبحسب جدول الوصول أيضا يستقبل المطار 10 رحلات طيران من المطارات الأوكرانية المختلفة، ورحلة من سويسرا ورحلتين من رومانيا، واخرى ملدوفيا ورحلة من دولة لتوانيا وكذلك 5 رحلات مختلفة تابعة لشركة مصر للطيران.



ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أن ادارة الحجر الصحى بالمطارات والمنافذ المختلفة لاتسمح بدخول السياح بدون تحليل ال pcr تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء، مؤكدا على أن هناك أعداد كبيرة تصل لمصر ومعها تحليل pcr وهناك من يتم التحليل له داخل الاماكن المخصصة بالمطارات المختلفة.



واضاف أن المطارات بالبحر الأحمر والمنافذ تتبع الاجراءات الاحترازية بصورة دقيقة مؤكدا على أن هناك تنفيذ لتعليمات الحجر الصحى بالمطارات بدقة شديدة وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى.